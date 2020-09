Mylène Farmer de retour : Teaser énigmatique de son "ultime création"

Grâce aux réseaux sociaux, les stars communiquent directement avec leurs fans. Mylène Farmer ne les utilise pas mais parvient tout de même à surprendre les siens. Elle leur a adressé un mystérieux teaser, possible bande-annonce d'un documentaire sur les coulisses de sa série de concerts à la Paris La Défense Arena...

Depuis plusieurs semaines, une rumeur prête à Mylène Farmer la sortie d'un documentaire sur les coulisses de ses concerts à la Paris La Défense Arena, en juin 2019. Ce samedi 12 septembre 2020, jour des 59 ans de la chanteuse, l'agence de management Hashtag NP, dont elle est un des talents, a publié un teaser intitulé "#MyleneFarmerUltimeCreation".

La vidéo ne montre aucune image mais permet aux internautes d'entendre Mylène Farmer discuter avec ses équipes lors d'une répétition. "Non je me retourne comme ça, et je marche, et hop je commence à marcher plus vite. Je m'envole. Je fais ce que je veux", explique-t-elle à un collaborateur.

Les fans de l'artiste pourront-ils se glisser en backstage de sa résidence à la Paris La Défense Arena ?