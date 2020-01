Mylène Farmer, son Live 2019 sur W9 : extrait exclusif de son show incroyable

Les fans de la chanteuse Mylène Farmer ont probablement réservé leur soirée pour suivre son concert Live 2019, diffusé le 14 janvier 2019, à partir de 21h05, sur W9. Le show a été enregistré en juin dernier à Paris La Défense Arena et Purepeople vous propose un extrait exclusif.

Du 7 au 22 juin 2019, Mylène Farmer a investi la scène de Paris La Défense Arena afin de présenter son show incroyable, neufs concerts à guichets fermés. Une fois de plus, la chanteuse de 58 ans a présenté un spectacle à couper le souffle, entre chorégraphies millimétrées, danseurs et musiciens fabuleux, provoquant ainsi la folie de son public.

Si vous n'avez pas eu la chance de voir ce concert, nous vous proposons de découvrir en avant-première un extrait de son interprétation de Pourvu qu'elles soient douces, avant la diffusion demain soir. Tout de noir vêtue, en combinaison et cuissardes, Mylène Farmer a présenté un show qui semblait tout droit sorti du futur avec ses danseurs. Entre deux pas de danse, l'artiste a interprété sa chanson connue de tous. Un bonheur pour les yeux et les oreilles à consommer sans modération.

A noter que son Live 2019 a été diffusé dans des salles de cinéma et qu'il a connu un grand succès. Ce sont près de 162 000 spectateurs qui se sont rendus dans 613 salles de cinéma à travers le monde. Le DVD a quant à lui été certifié disque de diamant. Et l'album live s'est directement placé numéro un des ventes d'albums en France et certifié disque d'or.