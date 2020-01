Mylène Farmer défile : La surprise magistrale du dernier show Jean Paul Gaultier

Elle était l'une des stars du défilé qui célébrait les 50 ans de carrière de Jean Paul Gaultier le 22 janvier 2020. Le créateur français de 67 ans a invité Mylène Farmer (de son vrai nom Mylène Jeanne Gautier) sur le catwalk pour être l'invitée prestigieuse de son ultime show. Car il l'avait dit, ce défilé serait le dernier de sa carrière. L'artiste de 58 ans (et muse du couturier) a fait une arrivée magistrale sur le podium lorsque les premières notes de son tube emblématique Sans contrefaçons ont commencé à retentir.

Gautier pour Gaultier

Entourées de quatre hommes, l'interprète du titre Désenchantée et muse de "l'enfant terrible de la mode" a créé la surprise dans un élégant smoking et un pantalon métallisé. Sûre d'elle, la chanteuse a honoré en beauté le tout dernier spectacle de son grand ami Jean Paul Gaultier. Le couturier souvent confectionné les costumes de scène de Mylène, comme il y a quelques mois pour l'une de ses représentations à Paris La Défense Arena pour son album Désobéissance. Deux "enfants terribles" qui ne se sont jamais quittés tout au long de leurs parcours et qui ont un profond respect pour leurs talents respectifs.