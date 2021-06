Mylène Farmer - Nevermore 2023 : Fin du mystère, elle fait une inattendue annonce qui régale les fans

Mylène Farmer va repartir en tournée. Mardi 22 juin 2021, les producteurs de la chanteuse aujourd'hui âgée de 59 ans ont donc mis fin au mystère suite à un énigmatique teaser diffusé quelques jours plus tôt. La star va donc effectuer la 8e tournée de sa carrière : un show intitulé Nevermore 2023.

Mylène Farmer devrait d'ores et déjà se produire lors de 11 dates, dans 8 villes, en France, en Suisse et en Belgique. Une tournée des stades qui va mener l'interprète des tubes Libertine, Maman a tort, XXL, Désenchantée ou encore Pourvu qu'elles soient douces à Lille, Nantes, Lyon, Paris, Marseille, Bordeaux, Genève et Bruxelles. A l'été 2023, il est également prévu que la chanteuse se rende en Russie mais les dates et les villes concernées n'ont pas encore été annoncées. Nul doute que face au succès attendu, elle pourrait bien rajouter des dates... Les fans purs et durs de la star ne manqueront pas de se précipiter sur la billetterie, une prévente sur un site dédié à l'évènement est programmée pour le vendredi 1er octobre 2021 à 10H. Le reste de la billetterie ouvrira plus largement le lundi 4 octobre.

Cette tournée, TS3 et Fimalac Entertainment, réjouit évidemment les fans de Mylène Farmer inquiets de ne plus jamais la voir sur scène depuis sa tournée de 2019 qui avait fait uniquement escale à Paris La Défense Arena. Certains avaient voulu y voir mille signes qui devaient annoncer une tournée d'adieux. Finalement, ce n'est pas le cas !