Mylène Farmer fait une grande annonce... incompréhensible

A force de tout vouloir compliquer, on s'y perd. Jeudi 10 juin 2021, Mylène Farmer a annoncé son retour. Enfin plus ou moins. Difficile en réalité de savoir quel est vraiment ce nouveau projet de la star de 59 ans, tant il est encore mystérieux. Explications.

Tout a commencé la veille, mercredi 9 juin, quand la nouvelle bannière de la chaîne YouTube de Mylène Farmer a été dévoilée. On pouvait alors y lire les lettres MF-NM, en rouge sur un fond noir. Il n'en fallait pas plus pour que les fans de la star croient à l'annonce d'un nouveau duo. Les pronostics ont alors commencé sur Twitter, pour savoir qui pouvait bien se cacher derrière les initiales NM. Nicki Minaj, Nana Mouskouri, et même Nadine Morano et Nawell Madani ont été suggérées (avec plus ou moins de sérieux) par des internautes.

Pour en savoir plus, il fallait donc attendre la mise en ligne d'une vidéo, toujours sur la chaîne YouTube de Mylène Farmer, à 19h30 jeudi. Et le mystère NM a été résolu. Les initiales sont en réalité celles de Nevermore, que l'on peut traduire en français par "plus jamais". Sur la très courte vidéo d'à peine 13 secondes, on aperçoit seulement l'oeil d'un corbeau avant de découvrir le fameux Nevermore.

En anglais, Nevermore est également le nom du célèbre poème d'Edgar Allan Poe... Le Corbeau ! La boucle est donc bouclée, même si on ne sait pas bien ce que nous prépare la compagne de Benoît Di Sabatino. Nouvel album ? Film ? Série ? Livre ? Marque de vêtements ? Documentaire ? Mystère mystère. L'interprète de Sans contrefaçon devrait nous en dire plus prochainement. Ou pas.