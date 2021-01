Mylène Farmer amoureuse : qui est son discret compagnon Benoît Di Sabatino ?

Très discrète sur sa vie privée, on prête pourtant plusieurs histoires d'amour à Mylène Farmer. Si la chanteuse aurait eu plusieurs idylles notamment avec des personnalités comme Marc Levy, Axel Bauer ou même Patrick Poivre d'Arvor, celle-ci n'a néanmoins jamais officialisé jusqu'à... Sa rencontre avec Benoît Di Sabatino. En 2002, l'interprète des titres Désenchantée, Sans contrefaçon et Pourvu qu'elles soient douces est à la recherche d'un réalisateur pour son clip C'est une belle journée de l'album Avant que l'ombre...

Elle fait alors la rencontre de Benoît di Sabatino, réalisateur français d'origine italienne. Interviewée par le magazine Paris Match en mars 2008, Mylène parlera pour la première fois de son compagnon et des circonstances de leur coup de foudre (tout en restant comme à son habitude, très mystérieuse) : "Je cherchais un réalisateur de films d'animation... Il est producteur et réalisateur et il est tout de suite tombé amoureux du petit personnage de C'est une belle journée..."

À lui pour la vie entière

Créateur de l'entreprise Mooncorp avec son frère Christophe, Benoît a créé de nombreuses oeuvres d'animation comme Code Lyoko, Les quatre fantastiques, Titeuf, Tara Duncan et Titeuf le film. L'homme a également imaginé les clips L'amour n'est rien et Appelle mon numéro de Mylène Farmer. De même, il a réalisé le clip I Want Your Wife du groupe Good Sex Valdes produit par Mylène et Creepie.

Amoureuse et heureuse avec son compagnon, Mylène le remercie à la fin du clip Q.I (2005). Cette chanson serait d'ailleurs une représentation de leur rencontre et de leur histoire d'amour. D'ailleurs, les paroles de ce tube lui seraient directement destinées. "Même si je suis dans son lit, C'est son Q.I qui me lie, À lui pour la vie entière (...) Sa bouche est sanctuaire, Le plus sacré des mystères, Il est l'ange pour moi, Je lui dis tout bas..." Comme quoi, Mylène Farmer serait bien plus sentimentale qu'elle ne veut le laisser croire...