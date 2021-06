Amandine Petit rayonnante en robe pour son 1er tapis rouge avant de faire la "groupie"

Le Festival de télévision de Monte-Carlo est déjà terminé. Le 22 juin se tenait la cérémonie des Nymphes d'Or au Grimaldi Forum à Monaco. Mais, avant de prendre place autour de la table qui leur était dédiée, les personnalités ont pris la pose devant les photographes. Et les Miss France étaient à l'honneur avec Amandine Petit, Sylvie Tellier et Maeva Coucke.

A peine rentrée du Maroc, où se tenait le Casa Fashion Show, Miss France 2021 s'est envolée pour Monaco afin d'assister à la cérémonie de clôture du Festival de télévision de Monte-Carlo. C'est accompagnée de la directrice générale de la société Miss France qu'Amandine Petit a pris l'avion. Et comme à son habitude, une fois sur place, elle n'a pas manqué de tout partager avec ses abonnés. Ces derniers ont donc appris que sa sublime robe longue dorée était signée Nicolas Fafiotte et qu'elle a été faite sur mesure.

Avant de rejoindre le traditionnel photocall, la belle Normande de 23 ans a croisé la route de l'humoriste Jarry dans son hôtel semble-t-il, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Avec Sylvie Tellier, elle a ensuite fait son premier tapis rouge. Et quel red carpet ! Amandine Petit a posé seule, puis aux côtés de Miss France 2002, de Jarry et du prince Albert II de Monaco. Sa patronne et elle ont même eu la chance d'échanger quelques mots avec l'époux de Charlene Wittstock.

Maeva Coucke, sublime en robe longue bordeaux, a quant à elle posé de son côté avant de retrouver Amandine Petit et Sylvie Tellier en coulisses. Le joyeux trio a eu la chance de croiser la route de Darko Perić (connu pour avoir joué Helsinki dans La Casa de Papel) et de Jimmy Jean-Louis (Heroes ou encore Arrow) comme en témoigne une vidéo publiée par Sylvie Tellier. "On fait les groupies", peut-on lire en légende. Elles ont ensuite assisté à une cérémonie marquée par une animation de technologie holographique unique. A cause de la crise sanitaire, certains remettants ou lauréats n'ont pu faire le déplacement. Ils sont donc apparus sous la forme d'hologramme. Le Prince Albert II, Président d'Honneur du Festival, a sans surprise fait un beau discours avant que les prix soient remis.

Place ensuite au dîner pour tous les invités. Amandine Petit a donc pu passer un moment privilégié avec Sylvie Tellier, Jarry, Héloïse Martin et le danseur professionnel de Danse avec les stars Maxime Dereymez. Un événement qui en a mis plein les yeux à la belle blonde et à tous les invités en somme.