Charlene de Monaco de retour : elle dévoile une joyeuse photo de famille avec Albert et les enfants

Limitant ses apparitions officielles depuis de longs mois, Charlene de Monaco garde malgré tout le contact avec ses sujets (et fans) sur Instagram. Vendredi, la princesse a ravi ses abonnés en dévoilant une nouvelle photo de famille avec Albert et les enfants, Jacques et Gabriella.

A défaut d'apparaître au balcon du palais princier avec ses proches, Charlene de Monaco s'affiche sur les réseaux sociaux. Le 4 juin 2021, la discrète épouse du prince Albert s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler une joyeuse photo de famille prise à l'occasion de l'anniversaire de sa nièce Aiva, la fille de son petit frère Sean Wittstock. "Joyeux 5e anniversaire Aiva ! Avec amour, tata Charlene", la princesse a-t-elle écrit, à grand coup d'emojis. Sur le cliché, l'ex-nageuse sud-africaine de 43 ans apparaît tout sourire, sa coupe punk soulignée par une boucle d'oreille rose façon attrape-rêve. Autour du gâteau, son mari Albert et ses enfants, le prince héritier Jacques et sa jumelle la princesse Gabriella, se montrent souriants en tenues décontractées, visiblement ravis de fêter l'anniversaire de leur cousine. Difficile de savoir pour sûr où s'est tenue la petite fête : le clan monégasque a-t-il fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud, où Sean Wittstock est installé avec sa famille ? C'est bien possible, puisque la princesse Charlene était justement de retour dans son pays natal le mois dernier pour une nouvelle mission de lutte contre le braconnage.

Si le prince Albert et ses adorables petites têtes blondes ont fait plusieurs apparitions remarquées sur le Rocher ces derniers jours, notamment à l'occasion de la Fête Dieu, Charlene a quant à elle brillé par son absence. En revanche, le public devrait bientôt la retrouver pour un anniversaire incontournable : ses 10 ans de mariage avec Albert de Monaco, qu'elle fêtera le 1er juillet prochain.