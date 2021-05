Charlène de Monaco : Coupe punk et tenue camouflage, elle fait son grand retour

Absente du Rocher depuis plusieurs semaines, Charlene de Monaco est en voyage sur ses terres natales en Afrique du Sud comme l'avait annoncé le 21 mai dernier le journal Monaco-Matin. Partie participer à un séjour de lutte contre le braconnage, la maman des jumeaux Jacques et Gabriella (6 ans) est en réalité retenue plus longtemps que prévu à cause d'un problème de santé, comme l'avait confié un communiqué du palais. Plus de peur que de mal pour l'ancienne sportive qui souffrirait simplement d'une "infection de la sphère ORL". Obligée d'attendre une guérison complète avant de prendre l'avion, Charlene a fait son grand retour sur les réseaux sociaux en partageant un nouveau cliché de son voyage en Afrique du Sud le 28 mai 2021 sur Instagram.