Albert de Monaco : Papa attentif avec Gabriella et Jacques au Grand Prix de Monaco

Le Grand Prix de Monaco, cinquième rendez-vous du Championnat du monde, s'est tenu sur le Rocher le samedi 22 mai 2021. Le gouvernement de la Principauté monégasque avait confirmé l'évènement avec une jauge à 7500 spectateurs et ce, malgré la pandémie. Chaque spectateur devait présenter un test PCR négatif, à l'exception des résidents et salariés monégasques.

Naturellement, le prince Albert de Monaco était présent pour cette grande occasion. La princesse Gabriella et son frère jumeau le prince Jacques, tous deux âgés de 6 ans, portaient des masques rouges et blancs. Ils étaient même assortis, portant tous deux des bombers estampillés "Monaco" aux couleurs du drapeau monégasque. Sans leur mère Charlène de Monaco, en déplacement en Afrique et souffrante, les petits ont profité d'un temps précieux avec leur papa. De quoi créer de beaux souvenirs.

Ce Grand Prix de Monaco est le premier de la saison 2021 à se tenir avec autant de public, alors que la F1 évolue sous bulle depuis l'éclatement de la pandémie. Pour la catégorie F2 qui se jouait samedi, le jeune prodige Théo Pourchaire a remporté son épreuve avec une course décrite comme "parfaite" par l'Équipe. Il devient ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire, à 17 ans seulement.

"J'ai pleuré à la radio. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. C'est presque comme une victoire à domicile. Ce n'est pas la France mais je vis à peine à 30 minutes d'ici. J'ai dû venir voir ce Grand Prix une dizaine de fois avec mon père et ma famille... Et maintenant, j'ai gagné à Monaco en F2 ! Je n'arrive pas à y croire. C'était un week-end fou avec la pole et la victoire de la course principale... Je suis tellement heureux !", s'est ému le jeune pilote auprès du quotidien. Une belle journée.

Ce dimanche, Monaco accueille à partir de 15h la compétition de F1.