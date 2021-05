Charlene de Monaco : Look safari et coupe rasée, elle s'active loin du Rocher

Nul doute qu'à la maison, Charlene de Monaco évoque la faune et la flore avec ses jumeaux de 6 ans, nés en 2014. "Jacques est un peu plus timide et un peu plus calme, mais il peut aussi arriver avec des choses très drôles. C'est un grand observateur et il adore évaluer la situation. Puis il y va, expliquait leur père, le prince Albert, au magazine People en mars dernier. Gabriella est un peu plus extravertie, et pour sûr elle a le don de bavarder. C'est juste un personnage qui aime danser et chanter. Elle n'a aucun scrupule à être devant les gens." On sait qui prendra la relève des grands discours et de la cause animale...