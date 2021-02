Jacques et Gabriella de Monaco, deux caractères déjà bien différents : les rares confidences d'Albert

Rares sont les confidences du prince Albert de Monaco sur sa vie de famille avec la princesse Charlene et leurs jumeaux, Jacques et Gabriella (6 ans). Lors d'une nouvelle interview accordée au magazine People et son numéro spécial familles royales, qui sortira le 5 mars 2021, le souverain n'a pas hésité à donner des nouvelles de ses deux petites têtes blondes.

S'ils se ressemblent physiquement, Jacques et Gabriella ont en revanche des caractères bien différents. "De manière très générale, Jacques est un peu plus timide et un peu plus calme, mais il peut aussi arriver avec des choses très drôles. C'est un grand observateur et il adore évaluer la situation. Puis il y va", le prince Albert a-t-il confié au sujet de son héritier, dans un premier extrait de son interview dévoilé ce jeudi 24 février. De son côté, sa soeur la princesse Gabriella est "un peu plus extravertie, et pour sûr elle a le don de bavarder". "C'est juste un personnage qui aime danser et chanter. Elle n'a aucun scrupule à être devant les gens." Un côté coquin que l'on a pu voir lors de la Fête nationale monégasque en novembre dernier !

Crise sanitaire oblige, le prince Albert et son épouse Charlene doivent eux aussi assurer l'école à la maison puisque leurs enfants ne peuvent plus retrouver leurs camarades de l'école publique Stella-de-Monaco. Pour le moment, le programme scolaire n'inquiète pas trop le souverain de 62 ans : "Ils ne font pas encore de calculs ou quoi que ce soit du genre, ce qui me pose un petit problème !" En attendant d'attaquer les divisions, Jacques et Gabriella s'intéressent tout particulièrement à la géographie et aux sciences : "Nous avons traversé toute une phase durant laquelle ils voulaient tout savoir sur les océans et les planètes, tout sur le système solaire", leur père a-t-il expliqué.