Albert de Monaco, un vrai papa poule avec Jacques et Gabriella : tendres confidences de Charlene

La princesse Charlene de Monaco n'a pas seulement répondu aux critiques sur sa nouvelle coupe punk dans la dernière édition du magazine Point de vue, sortie le 20 janvier 2021. L'épouse du prince Albert a profité de cette entrevue, organisée au domaine de Rocagel, sur les hauteurs de la principauté, pour adresser une jolie déclaration d'amour à son mari. Le couple, qui fêtera ses 10 ans de mariage l'été prochain, forme une équipe complice autour de ses enfants : le prince Jacques et la princesse Gabriella, 6 ans.

L'ex-nageuse de 42 ans estime que son époux a finalement trouvé un équilibre entre le poids de sa fonction royale et son rôle de père : "Il est maintenant important pour lui de voir ses enfants grandir, de profiter pleinement de ce bonheur-là, Charlene de Monaco a-t-elle notamment affirmé. Il adore chaque instant passé avec eux, il aime leur parler, les prendre en photo, ils sont le grand amour de sa vie. Un amour qui ne connaît pas d'équivalent et qu'il a la chance d'avoir en double !" Pour la Sud-africaine, ses jumeaux ont "beaucoup de chance" d'avoir le prince Albert pour père. Un peu plus strict qu'elle, mais "plein d'humour", le souverain de 62 ans serait un parfait partenaire de jeu quand Jacques et Gabriella ne sont pas à l'école maternelle publique Stella-de-Monaco.

Cette jolie complicité qui lie Albert de Monaco à ses enfants, le public peut régulièrement en témoigner : lorsque le prince a enfilé bonnet rouge, crocs et lunettes fantaisie pour un Noël en famille au palais, sur les portraits officiels pour lesquels il coordonne son costume à celui de son fils et héritier, lorsqu'il transmet aux jumeaux ses convictions écolo en nettoyant les rues du Rocher, en les emmenant au Japon pour la Coupe du monde de rugby...