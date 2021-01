Charlene de Monaco et son crâne rasé : sa réponse franche aux critiques

Si ses proches ont accepté cette coupe risquée, la princesse n'a pas été épargnée par les critiques. "Je ne les connais que trop bien, a-t-elle confié. Et je n'ai rien à leur répondre, sinon que nous sommes en 2021, et qu'en ces temps si troublés, si difficiles, d'autres sujets beaucoup importants méritent notre attention." Plus présente, plus souriante, plus affirmée... Malgré la crise sanitaire, et la frayeur de voir le prince Albert contracter la Covid-19 au début de la pandémie, Charlene de Monaco semble plus épanouie depuis plusieurs mois. "Il y a des moments plus ou moins faciles, c'est le cas pour tout le monde. Mais je suis heureuse telle que je suis, comblée par ce que je vis, je me sais très privilégiée."