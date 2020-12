Charlene de Monaco se rase la tête : une coupe qui décoiffe pour inaugurer le sapin du palais

Elle a trouvé une tondeuse dans la hotte du père Noël ! Le 16 décembre 2020, la couronne monegasque a organisé, comme chaque année, de joyeuses réjouissances autour du sapin du Palais Princier de Monaco. Crise sanitaire oblige, Charlene, Albert et leurs jumeaux Jacques et Gabriella ont rencontré le public avec le visage recouvert d'un masque de protection. Ce qui n'a empêché personne de découvrir la nouvelle, très étonnante, coupe de cheveux de la princesse consort. Le côté rasé, la mèche sur le côté... voilà de quoi nous rappeler les meilleures heures de Rihanna , période Diamonds, ou Emilie Nef Naf époque Contradiction.

Cette fantaisie capillaire, reine de la décennie dernière, la princesse Charlene de Monaco a décidé de la remettre au goût du jour. Et c'est ainsi qu'elle est apparue, la nuque au frais, derrière son stand pour distribuer de jolis joujoux aux enfants venu découvrir le brillant conifère, star de la journée. Décidément, les fêtes de fin d'année sont une occasion en or pour la jeune souveraine, elle qui a le coeur sur la main et aime mettre la main à la pâte. Quelques heures plus tôt, le 12 décembre 2020, l'épouse du prince Albert organisait une belle réception dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris, à l'aide de son frère Gareth Wittstock, sous le thème des contes de fées pour récolter des fonds à destination de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Un sacré coup de pouce au père Noël.

Jacques et Gabriella vivent une année un peu particulière. Confinés à Rocagel, les enfants chéris de Monaco ont pu participer, comme des grands, à de nombreux évènements... mais en prenant toutes les précautions possibles. Ils ont assisté à la version virtuelle des 24 Heures du Mans, ont vu exploser les feux de la Saint-Jean depuis le balcon du palais, et ont célébré leur anniversaire, 6 ans déjà, en très petit comité - alors que, l'année dernière, le Salon des Glaces avaient été redécoré en village des Schtroumpfs juste pour eux. Heureusement, papa et maman font leur possible pour rendre cette crise sanitaire aussi joyeuse que possible. On était à un cheveu du drame...