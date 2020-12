Jacques et Gabriella de Monaco, 6 ans : anniversaire en pyjama, avec Albert et Charlene

En pyjama à la maison : le 10 décembre 2020, Jacques et Gabriella de Monaco ont fêté leurs 6 ans. Comme à son habitude, leur mère la princesse Charlene a profité de cette occasion pour partager deux nouvelles photos de famille sur son compte Instagram. Deux clichés réalisés au moment où les jumeaux ont soufflé leurs bougies, entourés de leurs parents.

"Joyeux sixième anniversaire, mes magnifiques enfants", la princesse de Monaco a-t-elle écrit en légende de sa publication. Sur les deux images, la petite Gabriella est blottie contre sa maman, attendant de souffler ses bougies, tandis que son frère est derrière, la main appuyée... sur la tête de son père ! Si Albert de Monaco et son épouse affichent une mine ravie, difficile d'en dire autant pour les stars du jour...

Crise sanitaire oblige, c'est certainement en petit comité que Jacques et Gabriella de Monaco ont fêté leur anniversaire jeudi. Un changement d'ambiance radical quand on se souvient de la grande fête organisée l'an dernier par Charlene et Albert de Monaco au palais princier ! Le Salon des Glaces avait en effet été entièrement décoré sur le thème du village des Schtroumpfs avec, en prime, de nombreux ateliers pour les copains des jumeaux invités pour l'occasion : décoration de biscuits, stand de maquillage, château gonflable...