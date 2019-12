Jacques et Gabriella gâtés pour leurs 5 ans : Schtroumpfs en fête au palais

Entourés de leurs parents Albert et Charlene, et de leurs camarades d'école, Jacques et Gabriella de Monaco ont fêté leurs 5 ans au palais princier mercredi. Visiblement fans de l'univers des Schtroumpfs, les jumeaux ont eu droit à un goûter d'anniversaire royal.

Le 10 décembre, la princesse Charlene s'est quant à elle saisie de son compte Instagram pour dévoiler une nouvelle vidéo de ses enfants, chapeau de fête sur la tête : "C'est notre anniversaire ! Tu me manques et je t'aime", peut-on entendre dire Gabriella en anglais, dans un tendre message adressé à sa grand-mère maternelle. Dans une interview accordée à Point de vue en novembre dernier, l'ex-athlète de 41 ans avait justement évoqué le double enseignement que reçoivent ses jumeaux, à la fois monégasques et sud-africains : "Nous parlons en anglais lorsque nous sommes tous les trois, mais à l'école, Jacques et Gabriella sont bien sûr instruits en français. Moi, en tant que maman, je découvre, j'apprends. Je trouve merveilleux de suivre leur évolution, de les accompagner sur ce chemin."

