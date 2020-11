Jacques et Gabriella de Monaco en fête : le mini carabinier maîtrise déjà le salut militaire

A presque 6 ans, Jacques et Gabriella de Monaco sont suffisamment grands pour descendre de leur balcon. Pour la première fois, les jumeaux du prince Albert et de la princesse Charlene ont rejoint leurs parents dans la cour d'honneur du palais à l'occasion de la Fête du Prince, l'équivalent de la Fête nationale, qui se tient ce 19 novembre 2020 en principauté.

Jusqu'alors, les deux petites têtes blondes avaient pour habitude de saluer joyeusement les Monégasques depuis le balcon du palais, non loin de leurs nombreux cousins. Pour cette édition 2020 de la Fête du Prince, en comité restreint en raison de la crise sanitaire, Jacques et sa soeur Gabriella ont assisté à la cérémonie de remise des médailles au premier rang, au côté de leur maman et de leur tante, la princesse Caroline de Hanovre. Comme l'an dernier, le jeune prince héritier a enfilé son costume de carabinier, tandis que sa soeur, plus sobre, mais non moins assortie aux couleurs de Monaco, était vêtue d'une petite robe marine et blanche, égayée de touches rouges.

Après avoir remis leurs distinctions à plusieurs pompiers, collaborateurs du palais ou encore Monégasques mobilisés face à la crise du coronavirus, c'est un prince Albert particulièrement ému derrière son masque qui a achevé cette cérémonie avec un décompte jusqu'à quinze, pour ses 15 ans de règne. Dans la foulée, la chaîne Monaco Info a diffusé un message que le souverain de 62 ans a souhaité transmettre à ses concitoyens. Une brève allocution enregistrée jeudi depuis le palais, avec Charlene, Jacques et Gabriella : "Nous formons des voeux ardents à l'attention de notre communauté, et de chacune et de chacun de vous, dans l'attente de nous retrouver tous dans des conditions normales et sereines. Alors, à tous, bonne fête !"

Jeudi matin, pour la traditionnelle messe donnée en la cathédrale de Monaco pour la Fête nationale, le prince Albert et Charlene étaient entourés d'autres membre de la famille princière : la princesse Caroline et trois de ses quatre enfants, Andrea et Pierre Casiraghi, accompagnés de leurs épouses respectives Tatiana Santo Domingo et Beatrice Borromeo, ainsi que la jeune Alexandra de Hanovre.