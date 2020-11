Jacques, Gabriella et leurs cousins : les vraies stars de la Fête nationale monégasque

Chaque 19 novembre, la famille princière de Monaco revêt ses plus beaux atours à l'occasion de la Fête nationale monégasque. Si les résidents du Rocher sont gâtés avec un défilé, une passe d'armes, un feu d'artifice ou encore une cérémonie de remise de médailles, la principale attraction de ces dernières années se situe au balcon du palais, d'où le clan Grimaldi assiste aux festivités données dans la cour d'honneur. L'occasion de voir les plus jeunes et adorables membres de la famille : Jacques et Gabriella, mais également leurs nombreux cousins.

Les jumeaux du prince Albert et Charlene sont remuants et ce, depuis leurs premières fois au balcon princier ! Les deux petites têtes blondes attirent toujours l'attention, d'autant plus lorsque l'héritier au trône de Monaco est habillé en carabinier, comme en 2019. Tantôt boudeurs, tantôt agités, Jacques et Gabriella sont généralement très enjoués, avant de finalement trouver le temps long entre deux passes d'armes... Qu'à cela ne tienne, le frère et la soeur peuvent alors trouver à s'occuper avec leurs cousins qui profitent eux aussi du spectacle.

La famille Grimaldi s'est largement agrandie ces dernières années, avec les naissances successives de plusieurs enfants. Autant d'enfants qui font le bonheur de la princesse Caroline de Monaco, grand-mère aux bras bien remplis avec Sasha, India et Maximilian, les enfants d'Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo nés en 2013, 2015 et 2018, mais aussi Stefano et Francesco, les enfants de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo nés en 2017 et 2018. On a également pu apercevoir Raphaël, le fils de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh né en 2013. Aurons-nous la chance de voir en 2020 l'autre petit garçon de la cavalière, Balthazar, né de son mariage avec Dimitri Rassam ?