Albert de Monaco très ému : les larmes aux yeux, le prince épaulé par son jeune héritier

Sobriété et émotion, tels étaient les maîtres mots de la Fête nationale monégasque édition 2020. Crise sanitaire oblige, la traditionnelle Fête du prince s'est tenue en comité restreint jeudi 19 novembre. Malgré tout, le prince Albert, son épouse la princesse Charlene et plusieurs membres de la famille princière étaient sur leur trente-et-un (et masqués bien sûr) pour une journée de fête ensoleillée.

Comme chaque année, les Grimaldi ont débuté la journée par une messe donnée en la cathédrale de Monaco, par monseigneur Dominique-Marie David, Archevêque de Monaco. Albert II et la princesse Charlene ont ensuite regagné le palais princier en compagnie de la princesse Caroline, surprenante avec ses cheveux gris, et de trois de ses quatre enfants : Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo, ainsi que la jeune Alexandra de Hanovre.

Pour la première fois, le prince Jacques et la princesse Gabriella, les enfants d'Albert et Charlene qui fêteront prochainement leurs 6 ans, ont rejoint leurs parents dans la cour d'honneur pour assister à la cérémonie militaire au premier rang, non loin de leurs cousins Stefano et Francesco, les garçons de Pierre Casiraghi. Pas de salut au balcon du palais cette année pour les enfants, puisque le public n'a pas été convié en raison de la pandémie...

Adorable en costume de carabinier, le prince Jacques a maîtrisé le salut militaire, tandis que sa soeur est restée près des jambes de sa mère, élégante en béret Dior et long manteau noir aux touches de fuchsia (signé Terrence Bray). Si les deux petites têtes blondes ont apporté une touche de gaité jeudi après-midi, elles n'ont pas éclipsé l'émotion de leur papa, qui a profité de cette Fête du Prince pour célébrer ses 15 ans de règne. Alors que les carabiniers ont, tous en choeur, compté jusqu'à quinze, le souverain de 62 ans est apparu les larmes aux yeux derrière son masque.