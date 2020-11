Beatrice Borromeo et Pierre Casiraghi : Leur fils Stefano et Francesco adorables et assortis

Comme c'est souvent le cas lors de la Fête nationale monégasque, les enfants ont volé la vedette aux adultes. L'édition 2020 de cette grande et belle célébration familiale n'a pas dérogé à la règle, malgré son déroulement dans un contexte particulier.

Jacques, adorable carabinier maîtrisant déjà à la perfection le salut militaire et sa soeur Gabriella, jolie dans sa robe très classique et avec ses petites adorables, ne sont pas les seuls bambins monégasques à avoir fait sensation. Tout comme les jumeaux de Charlene et Albert de Monaco âgés de 5 ans, Stefano (3 ans et demi) et Francesco (2 ans et demi), les fils de Beatrice Borromeo et Pierre Casiraghi se sont fait remarquer. Les deux jeunes frères étaient à croquer dans leurs petits manteaux marrons similaires. Stefano et Francesco ont eu le plaisir de retrouver leur grand-mère Caroline de Monaco, qui les a accompagnés dans la cour du palais princier pour la cérémonie de remise de médailles. La maman de Pierre Casiraghi a profité de ce grand jour pour dévoiler son nouveau look, des cheveux gris qui lui vont à ravir.

Caroline de Monaco était également accompagnée de son autre fils, Andrea Casiraghi et de sa belle-fille Tatiana Santo Domingo. Le couple n'avait en revanche pas convié ses trois enfants, Sacha (7 ans et demi), India (5 ans et demi) et Maximilian (2 ans et demi). Alexandra de Hanovre était également là lors que certains espéraient que Charlotte Casiraghi participe à la Fête nationale monégasque, avec son époux Dimitri Rassam et leur fils Balthazar (2 ans), mais aussi Raphaël (bientôt 7 ans, né de sa relation passée avec Gad Elmaleh), la fille de Caroline de Monaco n'était pas présente.

Louis Ducruet, accompagnée de son épouse Marie, ainsi que sa petite soeur Camille Gottlieb ont quant à eux participé à cette grande célébration sans apparition au balcon du palais cette année, en raison de l'absence de public à cause de la crise sanitaire.