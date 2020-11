Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi : Pourquoi leur fils Raphaël n'est-il pas prince ?

Voilà bientôt 7 ans que Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi sont les heureux parents du petit Raphaël. Bien qu'ils soient séparés depuis 2015, l'humoriste et la Monégasque entretiennent de bonnes relations au nom de leur fils. Un garçonnet certes membre de la famille princière, petit-fils de la princesse Caroline et petit neveu du prince souverain Albert II, mais qui n'est pas un prince pour autant. Un choix fait par ses parents lors de sa naissance à Monaco, le 17 décembre 2013.

Raphaël n'a en effet pas de titre princier, et il ne devrait pas en avoir à l'avenir. C'est en tout cas ce qu'avait confirmé son célèbre papa lors de son passage dans l'émission Quotidien, sur TMC, en octobre 2019. A la question de savoir si son fils sera "prince", Gad Elmaleh avait en effet rétorqué à Yann Barthès : "Non, il ne sera pas prince de Monaco. Il n'aura pas de titre." Cette absence de titre princier se justifie d'autant plus que Charlotte Casiraghi elle-même n'en a pas. "Je ne suis pas princesse. Ma mère l'est, pas moi. Je suis la nièce d'un chef d'État et à ce titre, j'ai quelques devoirs de représentation, rien de très contraignant ou de très exceptionnel", avait expliqué la cavalière et passionnée de lettres à Vogue en 2011. La Monégasque est actuellement 11e dans l'ordre de succession au trône, derrière Jacques et Gabriella (5 ans), les jumeaux du prince Albert et son épouse Charlene, qui se trouvent respectivement en seconde et troisième positions.

Le petit Raphaël est bien entouré puisque, du côté de sa maman, il a aujourd'hui Dimitri Rassam pour beau-père et Balthazar (2 ans) pour demi-frère. Du côté de son père, il a également un grand demi-frère de 20 ans, Noé, né des amours de Gad Elmaleh avec Anne Brochet. L'humoriste de 49 ans avait expliqué en septembre 2019 avoir "beaucoup de chance" avec ses ex-compagnes et mères de ses fils : "On construit ensemble, je trouve ça super", avait-il affirmé dans l'émission Une ambition intime. Celui qui se veut d'ordinaire discret sur sa vie de famille avait alors tendrement confié sur Raphaël : "De temps en temps, il a le droit de dormir dans mon lit (...) Le matin, il vient dans mon lit direct. Il vient me voir, il vient me réveiller. Alors je le garde près de moi un petit moment".