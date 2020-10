Charlène de Monaco dévoile le câlin (trop mignon) de Jacques et Gabriella

Comme le temps passe vite ! Déjà âgés de 5 ans, les jumeaux de Charlene de Monaco ont bien grandi. Le 17 octobre 2020, la femme d'Albert de Monaco a partagé un adorable cliché de ses enfants sur Instagram. Tendres et complices, Jacques et Gabriella apparaissent enlacés et fusionnels. Protecteur, le petit Jacques semble très attentionné avec sa petite soeur qui se blottit dans ses bras. Particulièrement élégant, Jacques est habillé d'un costume en laine bleu et d'une chemise à col officier.

De son côté, Gabriella porte une robe en dentelle blanche, un gilet en fausse fourrure et est coiffée avec un serre-tête en daim de couleur cerise. En légende, l'ancienne sportive de haut niveau ajoute simplement un émoticone symbolisant un coeur rouge, représentant l'amour fort qu'elle ressent pour ses deux adorables têtes blondes. Un cliché déjà liké par près de 25 000 internautes, sûrement conquis devant tant de "mignonnerie".

Et quand ils ne sont pas tranquillement à la maison avec leurs parents, Jacques et Gabriella ne chôment pas ! Le week-end du 19 septembre 2020, les jumeaux s'étaient d'ailleurs rendus dans la Principauté pour nettoyer les rues avec leur papa. Une belle initiative organisée dans le cadre de la 2e édition du World Clean Up Day, la journée mondiale dédiée à la lutte contre la pollution de l'environnement. Parés de gants, de masques (et de lunettes de soleil craquantes), les enfants du couple Princier sont apparus déjà très engagés pour la cause environnementale. Des enfants parfaits ?