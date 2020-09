Jacques et Gabriella de Monaco : adorables écolos avec leur papa Albert

Les deux petites têtes blondes accompagnent de plus en plus leurs parents dans leurs sorties officielles ! Dernier exemple en date le 19 septembre 2020 à Monaco : Jacques et Gabriella, 5 ans et demi, ont enfilé gants, masques, mini baskets et lunettes de soleil pour nettoyer les rues de la principauté au côté de leur père, le prince Albert. Une initiative organisée dans le cadre de la 2e édition du World Clean Up Day, la journée mondiale dédiée à la lutte contre la pollution de l'environnement.

Main dans la main avec leur célèbre papa, les jumeaux de la princesse Charlene, scolarisés la semaine à l'école maternelle publique Stella-de-Monaco, sont partis en quête des canettes, bouteilles en plastique ou en verre, mégots, masques, gobelets jonchant les rues de Monaco-ville. Au total, 210 kilos de déchets ont été ramassés en une journée : "Cet événement, organisé à l'initiative de Sébastien Uscher (association Stand Up for the Planet) en partenariat avec la mairie de Monaco, Décathlon Monaco, la Mission pour la transition énergétique du Gouvernement princier, la Société monégasque d'assainissement et les Eco-Angels (Stars' N'Bars) a pour objectif le ramassage de déchets et la sensibilisation de la population, le palais princier a-t-il précisé. Quatre actions de nettoyage ont été menées en Principauté et dans les communes avoisinantes."