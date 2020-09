Jacques et Gabriella de Monaco : Adorables et complices pour la rentrée

L'heure de la rentrée a finalement sonné pour Jacques et Gabriella ! Le 9 septembre 2020, sur le compte Facebook du palais princier de Monaco, un adorable cliché des jumeaux de 5 ans a été dévoilé. Une photo qui montre les enfants du prince Albert et de la princesse Charlene le jour de leur retour à l'école maternelle publique Stella-de-Monaco, après de longs mois sans cartable.

Les deux têtes blondes sont toujours aussi complices : à l'image, Jacques et Gabriella apparaissent au milieu de la cour et de leurs camarades, comme seuls dans une bulle, la petite princesse entourant le visage de son frère de ses deux mains. Les enfants d'Albert et Charlene ont pu bénéficier de quelques jours de vacances supplémentaires en comparaison de leurs copains français, puisque la rentrée scolaire n'était que cette semaine en principauté. Le 3 septembre dernier, ils étaient encore en Corse aux côtés de papa et maman pour la projection du documentaire Planète Méditerranée.