Jacques et Gabriella de Monaco : Coquins en Corse avec Albert et Charlene

Les deux petites têtes blondes ont fait une apparition discrète mardi soir en Corse... Comme les internautes ont pu le découvrir sur le compte Facebook de la Fondation du prince Albert II, le souverain, son épouse Charlene et leurs deux enfants ont assisté à la projection en avant-première du documentaire Planète Méditerranée de Laurent Ballesta, à L'Île-Rousse, dans le Nord de l'île. Une fois de plus, Jacques et Gabriella (5 ans) se sont montrés coquins.

Bien évidemment masqués, parents et enfants ont été accueillis par Gilles Simeoni, le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, et Angèle Bastiani, maire L'Île-Rousse. Tous ont pris la pose lors de cette avant-première : le prince Albert au côté de son épouse la princesse Charlene, en robe longue imprimée et veste en cuir, et de leurs jumeaux remuants. Si la petite Gabriella laisse deviner un sourire malicieux derrière son masque, faisant un signe de la main pour la photo, son frère semble quant à lui plus perplexe, le sac à main de maman autour du cou... Déjà en juin dernier, depuis le balcon du palais princier d'où ils avaient assisté au feu de la Saint-Jean, frère et soeur avaient fait la démonstration de leur caractère bien trempé.