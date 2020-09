Charlene de Monaco épuisée dans les bras d'Albert après son exploit en mer

Victorieuse, Charlene de Monaco a fini sa course dans les bras du prince Albert, après 22 heures et 33 minutes de compétition en mer. Dimanche 13 septembre 2020, après être partie samedi de Calvi, la princesse a terminé sa course de vélo marin de 180 km en arrivant à 11h31 au Yacht Club de Monaco. Avec son équipe Serenity, l'ex-nageuse sud-africaine de 42 ans a remporté cette nouvelle édition du Water Bike Challenge entre la Corse et le Rocher. Un défi sportif pour lequel elle s'était entraînée tout l'été, soutenue par son mari et leurs deux enfants, Jacques et Gabriella (5 ans).

Les deux petites têtes blondes étaient bien évidemment à la ligne d'arrivée pour accueillir leur courageuse maman, qu'ils avaient déjà pu encourager lors de son départ de Calvi la veille. Charlene de Monaco et son équipe Serenity ont donc remporté cette traversée de la Méditerranée en faveur de sa fondation et de la prévention de la noyade. Leurs adversaires de l'équipe Notorious, menée par Gareth Wittstock, le frère de la princesse, sont quant à eux arrivés 14 minutes plus tard. Le Sud-Africain de 40 ans, secrétaire général de la Fondation Princesse Charlene, a quant à lui été accueilli par son épouse Roisin Galvin et leur fille Kaia Rose.