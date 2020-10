Gad Elmaleh papa : il dévoile les goûts très pointus de ses deux fils, Noé et Raphaël

Serait-il en train de suivre la voie d'Elie Semoun et de sa discographie de crooner ? Après avoir fait trembler de rire tous les français, Gad Elmaleh a décidé de leur procurer tout un panel d'autres émotions. Le 20 novembre 2020, l'humoriste dévoilera un projet bien loin des blagues sur les armoires Ikéa, puisqu'il sortira son premier album. Une ode chantée, intitulée Dansez sur moi, dans laquelle il entonnera les plus grands tubes de Claude Nougaro - disparu le 4 mars 2004 à l'âge de 74 ans. Et s'il s'agit pour lui d'un rêve d'enfant, difficile de dire si ses enfants en rêvaient.

Il m'a accompagné en studio parce qu'il est très attiré par ce monde

Comme il l'explique dans les colonnes du JDD, Gad Elmaleh n'a pas forcément les mêmes goûts musicaux que ses deux protégés. "Mon fils de 6 ans adore Rimes, qu'il appelle 'la chanson des manèges' à cause de sa musique en cinq temps un peu java, explique-t-il. Le plus grand est davantage dans l'électro, mais il apprécie et écoute les paroles. Il m'a accompagné en studio parce qu'il est très attiré par ce monde." D'habitude, Noé, l'aîné de la famille de 20 ans, préfère fouler les catwalks puisqu'il mène une brillante carrière dans l'univers du mannequinat. Il pourrait bien prendre modèle sur papa et changer de voie du jour au lendemain.