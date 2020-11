Charlene de Monaco ose le béret, Caroline et Albert réunis pour célébrer

L'heure est à la fête pour la famille princière de Monaco ! En ce jour de la Saint Rainier, le 19 novembre marque en effet la Fête du Prince [l'équivalent de la Fête nationale] sur le Rocher et ce, depuis que le prince Albert en a fixé la date en 2005, en souvenir de son père Rainier III. L'occasion pour le souverain, la princesse Charlene et le reste de la famille Grimaldi de revêtir ses plus beaux atours (et son masque !) pour une journée de célébration automnale, mais non moins ensoleillée.

Crise sanitaire oblige, cette édition 2020 de la Fête du Prince se tient en comité restreint, comme le palais l'a annoncé il y a quelques jours en précisant que "seules les personnes résidant en Principauté et dans sa région proche ont été invitées". La pandémie n'a pas empêché les membres de la famille princière de se réunir ce jeudi matin pour la traditionnelle messe donnée en la cathédrale de Monaco, par monseigneur Dominique-Marie David, Archevêque de Monaco. En tenue d'apparat, le prince Albert a fait une arrivée remarquée devant l'édifice religieux, accompagné de son épouse la princesse Charlene, élégante en long manteau noir égayé de touches fuchsia. Est ensuite arrivée Caroline de Monaco, en tailleur de tweed noir et blanc probablement signé Chanel, sa maison de prédilection.

La princesse était suivie de près par trois de ses quatre enfants : Andrea et Pierre Casiraghi, accompagnés de leurs épouse respectives Tatiana Santo Domingo et Beatrice Borromeo, ainsi que la jeune Alexandra de Hanovre. Melanie-Antoinette de Massy, la fille de la baronne Élisabeth-Anne de Massy, décédée en juin dernier, était également présente.

Grande absente des festivités, Charlotte Casiraghi semble avoir, cette année encore, préféré rester dans l'ombre. Reste à voir si les adorables Jacques et Gabriella (5 ans), les jumeaux d'Albert et Charlene, vont comme à leur habitude saluer les Monégasques depuis le balcon du palais princier !