Charlene de Monaco solennelle avec Albert, Caroline et Stéphanie, en deuil

On l'avait quittée radieuse, avec ses enfants Jacques et Gabriella (5 ans), on la retrouve toute de noir vêtue et solennelle. Le 17 juin 2020, la princesse Charlene était au côté de son mari Albert de Monaco pour les obsèques de sa cousine, la baronne Elizabeth-Ann de Massy. Lors de la cérémonie organisée en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco, les princesses Caroline et Stéphanie, ainsi que Louis Ducruet, ont fait des apparitions remarquées.

Elizabeth-Ann de Massy était la cousine germaine du prince Albert et des princesses Caroline et Stéphanie. Elle était également la marraine de cette dernière. La baronne est décédée le 10 juin dernier au centre hospitalier Princesse-Grace à Monaco, à l'âge de 72 ans, comme l'a précisé le communiqué du palais princier. Elle était le premier enfant de la princesse Antoinette de Monaco, la soeur aînée du prince Rainier III. Elizabeth-Ann de Massy a été mariée à deux reprises, d'abord avec le baron Bernard Taubert entre 1974 et 1980, puis avec le chorégraphe Nikolaï Costello de Lusignan, entre 1984 et 1985. Elle a eu deux enfants : Jean-Léonard (né en 1974), puis Mélanie-Antoinette (née en 1985).

Le palais a rappelé que la baronne était "très attachée aux traditions de la Principauté". Présidente du Monte-Carlo Country Club et de la Fédération monégasque de tennis depuis 1992, Elizabeth-Ann de Massy était aussi impliquée dans la défense des animaux en tant que présidente de la SPA Monaco et de la Société canine de Monaco. Un point commun avec sa filleule la princesse Stéphanie, elle aussi très engagée en faveur de la cause animale avec sa fille Camille Gottlieb.