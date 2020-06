Camille Gottlieb futile ? La fille de la princesse Stéphanie répond franchement

La fille de la princesse Stéphanie de Monaco ne compte pas que des fans sur Instagram... Le 1er juin 2020, Camille Gottlieb s'est retrouvée à se justifier sur ses activités professionnelles auprès d'une abonnée la jugeant "oisive", après qu'elle a partagé quelques selfies en collaboration avec la marque de bijoux APM Monaco. Un commentaire peu délicat auquel la jeune femme de 21 ans a répondu en toute franchise.

"Dites-moi, que faites-vous de vos jours (...). Je vous trouve tellement sympa, mais ce que vous postez est si futile. Votre statut peut aider tant de gens. Votre maman aide beaucoup de personnes. Je l'aime beaucoup, et vous ? Vous pourriez être un modèle pour les jeunes de votre âge, l'oisiveté et les enfants gâtés n'apportent rien", a notamment affirmé une certaine Mia Bedon.

Ce à quoi Camille Gottlieb a répondu, quelques heures plus tard : "Oui j'ai un métier, je m'occupe de la communication, l'événementiel et le marketing d'une boîte et je supervise plusieurs personnes. Ensuite, si vous suivez un minimum mes passions et mes activités, je suis depuis presque trois ans la fondatrice et la présidente de l'association Be Safe Monaco, je suis bénévole dans l'association de ma maman Fight Aids Monaco et j'aide aussi beaucoup ma mère dans sa quête pour le bien-être des animaux (...). J'espère que ces quelques mots vous ont un peu plus éclaircis (sic) sur la personne que je suis !"