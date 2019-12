Charlene et Albert de Monaco : Noël au palais avec les enfants de Stéphanie

Cette journée du 18 décembre 2019 était bien remplie pour le prince Albert et Charlene de Monaco. Après une première distribution de cadeaux avec la Croix-Rouge dans la matinée, le souverain de 61 ans et son épouse ont de nouveau joué les père et mère Noël au palais princier. Comme chaque année, la famille Grimaldi a organisé sa distribution de cadeaux aux enfants du Rocher.

Comme l'a précisé le compte Facebook du palais, près de 600 jeunes monégasques âgés de 5 à 12 ans ont pris part à ce joyeux rendez-vous annuel. Tous ont ainsi pu découvrir de jolis décors inspirés du pays des Schtroumpfs, ceux-là même qui avaient été mis en place dans la cour du palais il y a quelques jours pour les 5 ans de Jacques et Gabriella, les enfants du prince. Mercredi, Albert et Charlene de Monaco ont pu compter sur la présence de deux autres membres de leur famille : Louis Ducruet et Camille Gottlieb, 27 et 21 ans, les enfants de la princesse Stéphanie.

Après un spectacle de hip-hop en extérieur, la famille royale a procédé à la distribution de cadeaux et gourmandises depuis la salle du Trône. C'est dans cette même pièce que le prince Albert, Charlene et leurs adorables jumeaux avaient pris la pose pour leur nouveau portrait officiel publié le 1er décembre dernier. Posant fièrement devant les armoiries de Monaco, la petite famille s'était mise sur son 31 pour la bonne cause : cette photo est mise en vente dans les boutiques de souvenirs de la principauté depuis le 4 décembre et les bénéfices seront reversés à des oeuvres humanitaires de la Principauté.