Charlene de Monaco : La princesse joue les mères Noël chic avec Albert

Comme chaque fin d'année, le prince Albert et son épouse Charlene sont particulièrement investis auprès de la Croix-Rouge de Monaco. Le 18 décembre 2019, au sein des bureaux de l'organisation sur le Rocher, le couple a une nouvelle fois donné de son temps en remettant lui-même des cadeaux de Noël à des personnes dans le besoin.

La princesse Charlene et son mari multiplient les apparitions depuis plusieurs jours. Après avoir récemment célébré les 5 ans de leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, c'est encore une fois ensemble que l'ex-athlète et le souverain de 61 ans ont tenu ce nouvel engagement caritatif mercredi matin. L'occasion pour la sud-africaine de 41 ans de dévoiler un nouveau look monochrome élégant en robe pull et manteau assortis, accessoirisés d'une paire de bottes en cuir et d'un sautoir doré à perles. La princesse semble particulièrement apprécier cette association robe pull et perles puisqu'elle s'était illustrée dans une tenue similaire lors des Peace and Sport Awards du 12 décembre dernier.

Mercredi, chaleureusement accueillie par une petite fille munie d'un bouquet de fleurs, Charlene de Monaco a pris le temps discuter avec plusieurs visiteurs, tout en échangeant quelques regards complices avec son mari. Le duo royal a volontiers accepté de prendre la pose, que ce soit entre deux paquets ou pour une photo de groupe à l'extérieur. Déjà le 15 novembre, le prince Albert et son épouse s'étaient rendus à la Croix-Rouge monégasque pour une première distribution de colis.