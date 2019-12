Charlene de Monaco : Robe fendue et jolies perles au bras du prince Albert

Simplicité et élégance étaient les maîtres-mots. Le 12 décembre 2019, Charlene et Albert de Monaco ont pris part aux Peace and Sport Awards 2019, une cérémonie organisée par la principauté, dans le cadre du Forum international du même nom qui s'est tenu durant trois jours. L'occasion pour l'ex-nageuse de 41 ans de dévoiler un nouveau look de soirée réussi.

Au côté de son souverain d'époux, la princesse Charlene a fait une apparition remarquée dans sa longue robe noire fendue signée Louis Vuitton. Une pièce épurée qu'elle a simplement accessoirisée de boucles d'oreilles en perles, mises en valeur par sa coupe courte. A l'image de la première dame Brigitte Macron, la Monégasque originaire d'Afrique du Sud semble tout particulièrement apprécier les créations de Nicolas Ghesquière pour la maison parisienne. Le 10 décembre dernier, c'était déjà vêtue d'un ensemble Louis Vuitton que la mère de Jacques et Gabriella (5 ans) avait visité le Centre Hospitalier Princesse Grace. Avant cela, elle avait opté pour une surprenante combinaison de la même marque pour assister au Grand Prix de Formule 1 à Abu Dhabi, le 1er décembre.