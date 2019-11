Charlene de Monaco déjà dans l'esprit de Noël avec le prince Albert

Comme chaque année, le prince Albert II et son épouse Charlene se sont associés à la Croix-Rouge monégasque à l'occasion de la fête nationale qui sera célébrée le 19 novembre 2019. En attendant de découvrir les festivités que réserve le Rocher pour cette année, le couple princier a joué les père et mère Noël en avance en offrant des cadeaux à des personnes défavorisées ce vendredi.

Lors de son arrivée au bureau de la Croix-Rouge, la princesse Charlene a été chaleureusement accueillie avec un bouquet de fleurs hivernales. Pour l'occasion, l'ex-athlète sud-africaine de 41 ans avait misé sur une tenue de mi-saison à la fois féminine et élégante en jupe longue imprimée, col roulé et veste sans manche immaculée. Après une rapide séance photo devant le bâtiment, c'est dans une ambiance festive que le prince Albert et sa femme ont distribué les colis de bienfaisance à de nombreuses personnes dans le besoin.

Le couple a donc repris le cours de ses activités princières après un court voyage au Japon. Avec ses enfants Jacques et Gabriella (4 ans), il a en en effet assisté à la finale de Coupe du monde de rugby de Tokyo, le 2 novembre dernier au stade Yokohama. Sans surprise, la petite famille figurait parmi les supporters des victorieux Springboks, l'équipe du pays d'origine de la princesse Charlene. Ils ont ainsi pu croiser une autre personnalité royale en la personne du prince Harry, quant à lui du côté des Anglais, grands perdants de cette finale. Le prince Albert en a d'ailleurs profité pour lui donner quelques conseils en matière de vie familiale sous les projecteurs...