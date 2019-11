Le prince Harry en peine : le prince Albert l'a conseillé en secret

Albert de Monaco se souvient avoir conseillé au prince Harry de "protéger sa famille et son intimité le plus possible, dès qu'il le peut" : "Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est d'autant plus difficile avec la presse anglaise, qui est si intrusive, si dure. Non seulement avec la famille royale, mais avec les autres célébrités et figures publiques." Un bon conseil de la part de celui qui préserve au mieux sa vie de famille sur le Rocher avec Charlene et leurs jumeaux, Jacques et Gabriella, 4 ans.

Dans un documentaire événement diffusé sur la chaîne anglaise ITV News le 20 septembre dernier, le prince Harry a confié avoir du mal à vivre la pression que font peser les médias sur sa vie de famille avec Meghan Markle et leur petit Archie (6 mois) : "Je ne veux pas rentrer dans le jeu qui a tué ma mère [Diana], a-t-il affirmé depuis sa tournée en Afrique du Sud. Maintenant, j'ai une famille à protéger. Tout ce qu'elle a traversé et ce qui lui est arrivé était incroyablement brutal, chaque jour. Ce n'est pas de la paranoïa de ma part. C'est seulement que je ne veux pas que l'histoire se répète."