Albert de Monaco : Nouvelles lunettes, le prince a changé de tête !

Jusqu'alors, le père de Jazmin (27 ans), Alexandre (16 ans), Jacques et Gabriella (4 ans) portait une paire plus classique, avec une monture plus fine et des verres rectangulaires. Il arbore désormais un modèle arrondi, à la monture plus épaisse et recentrée sur le visage. Le Monégasque de 61 ans semble séduit par ce nouveau look puisque, dès le lendemain, il a confirmé son essai en les portant de nouveau pour un banquet d'État, toujours avec l'empereur du Japon et le Premier ministre Shinzo Abe. Même s'il avait déjà changé de modèles à plusieurs reprises ces dernières années, ces nouvelles lunettes sont sans conteste son choix le plus moderne et le plus pointu.