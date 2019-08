Jazmin Grace et Alexandre : Les enfants du prince Albert réunis à Monaco

Seuls les plus jeunes enfants du prince Albert, Jacques et Gabriella, manquaient à l'appel lors des festivités. Les jumeaux de 4 ans et leur mère, Charlene de Monaco, ont brillé par leur absence. Même si elle était présente pour le mariage civil, la princesse a manqué la cérémonie à la cathédrale le samedi. Serait-elle restée à distance des premiers enfants de son mari, nés hors mariage ?

Pour rappel, Jazmin Grace Grimaldi est la fille aînée du prince Albert II. Née hors mariage en 1992 d'une relation avec l'Américaine Tamara Rotolo, elle a été reconnue par le souverain monégasque en 2006. De son côté, Alexandre Coste est né en 2003, après une histoire avec une hôtesse de l'air, Nicole Coste. En plus d'être proche de ce dernier, Jazmin se dit aussi présente pour les jumeaux Jacques et Gabriella, les cadets du prince Albert : "J'ai tellement hâte d'être une grande soeur pour eux et de les regarder grandir. Ils ont ces grands yeux bleus magnifiques !", confiait-elle à Gala en juillet 2015, quelques mois après leur venue au monde.