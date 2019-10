Prince Harry : La mort de sa mère Diana est "une plaie qui pourrit"

Le 27 septembre dernier, le prince Harry s'est rendu en Angola pour visiter un champ de mines antipersonnel, celui-là même que sa mère avait visité en 1997. Une image symbolique qui montre la détermination du duc de Sussex a poursuivre le travail entamé par la princesse de Galles : "Être ici, maintenant, 22 ans plus tard, à essayer de finir ce qu'elle a commencé sera incroyablement émouvant, avait-il confié devant la caméra quelques jours auparavant. Tout ce que je fais me fait penser à elle. Mais comme je l'ai dit, avec ce rôle, ce job, et les différentes sortes de pressions qui vont avec, ça me rappelle les mauvaises choses."

Ce témoignage fait directement écho au long communiqué de presse publié par le prince Harry au dernier jour de sa tournée africaine, le 1er octobre dernier. Une déclaration dans laquelle le père du petit Archie (5 mois) avait pris la défense de son épouse qui est selon lui harcelée par les médias : "Ma plus grande peur est que l'histoire se répète. J'ai vu ce qu'il se passe lorsqu'une personne que j'aime est banalisée au point de ne plus être traitée ou vue comme une personne réelle. J'ai perdu ma mère et, maintenant, je vois ma femme devenir la victime de ces mêmes forces puissantes." Le couple a engagé des poursuites judiciaires contre plusieurs journaux britanniques.