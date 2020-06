Camille Gottlieb : Rares photos avec son papa Jean Raymond pour son anniversaire

Si sa fille Camille Gottlieb se veut particulièrement active sur les réseaux sociaux, Jean Raymond Gottlieb est quant à lui beaucoup plus discret. Ce 1er juin 2020, l'ancien garde du corps fête ses 53 ans. L'occasion pour sa fille, née de sa relation passée avec la princesse Stéphanie de Monaco, de dévoiler quelques rares photos de famille.

"Joyeux anniversaire au meilleur des papas. À mon soleil, mon tout et le seul et unique homme de ma vie", a témoigné la Monégasque de 21 ans, en story Instagram. Sur les trois montages photos, père et fille apparaissent complices au fil des années, Camille étant d'abord un bébé, une petite fille, puis une jeune femme. Une déclaration d'amour qui ne passe pas inaperçue tant Jean Raymond Gottlieb, commandant de la Direction du Renseignement intérieur de Monaco, évite les médias.

La dernière apparition de l'ancien garde du palais princier remonte au mois de novembre dernier, lorsqu'il est venu fêter les 2 ans de l'association Be Safe, cofondée par sa fille. Jean Raymond Gottlieb était alors accompagné de son épouse Vanessa et de leurs deux enfants, Thomas et Maxime.