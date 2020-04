Stéphanie de Monaco confinée avec ses filles Pauline et Camille, elles racontent

Cela fait maintenant plusieurs jours que la princesse Stéphanie de Monaco est confinée avec ses deux filles : Pauline Ducruet (25 ans) et Camille Gottlieb (21 ans). Les deux soeurs se sont elles-mêmes confiées sur cette nouvelle cohabitation lors d'une interview accordée à Monaco Info le 30 mars 2020. L'occasion pour elles d'afficher leur jolie complicité.

Si les filles de la princesse avouent avoir d'abord "pris à la légère" cette crise sanitaire, la situation dramatique dans le nord de l'Italie a fini par les inquiéter : "On est vraiment proches de l'Italie, il y a plein d'Italiens qui travaillent à Monaco, donc quand le confinement est tombé, on a réalisé que c'était vraiment sérieux." L'annonce de la contamination de leur oncle, le prince Albert, a également accéléré leur prise de conscience.

En choeur, les deux soeurs expliquent que cela faisait longtemps qu'elles n'avaient pas vécu sous le même toit. Mère et filles partagent également l'appartement avec plusieurs chiens puisque chacune possède un compagnon à quatre pattes : "C'est une grande cohabitation entre les hommes et les animaux. On essaie de ne pas trop être les uns sur les autres, trop souvent, à part pour les repas, raconte Pauline Ducruet, qui occupe notamment son temps en faisant du yoga. J'essaie de m'y tenir, d'en faire un peu tous les jours, pour essayer de rester plus zen, plus concentrée."