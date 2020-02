Pauline Ducruet défile à Paris : sa mère Stéphanie l'applaudit au premier rang

La famille princière de Monaco a fait une apparition remarquée à la Fashion Week de Paris. Le 26 février 2020, en pleine semaine des défilés de prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021, Pauline Ducruet a présenté la nouvelle collection de sa marque Alter au Palais de Tokyo. Au premier rang, sa mère la princesse Stéphanie et sa demi-soeur Camille Gottlieb lui ont apporté leur soutien.

Inspirée par l'univers des night-clubs new-yorkais, dont le mythique Studio 54, la jeune styliste de 25 ans a repris les codes déjà mis en avant lors de sa première présentation en juin 2019 : du monochrome vif, des matières fluides et brillantes qui contrastent avec du jean élimé, des coupes XL... Une fois le défilé des mannequins effectué, c'est sous les applaudissements que Pauline Ducruet a salué son public avec le sourire avant de vite regagner les coulisses.

Tout en prenant la pose avec ses modèles, la créatrice en herbe a retrouvé deux membres de sa famille : sa mère, Stéphanie de Monaco, et sa demi-soeur, Camille Gottlieb, 21 ans. "Si fière", a simplement commenté cette dernière en story Instagram. Mère et filles ont affiché leur complicité devant les photographes, avant que les festivités ne se poursuivent non loin de là sur une terrasse avec vue sur la tour Eiffel illuminée. Déjà lors de son tout premier défilé en juin 2019 à Paris, Pauline Ducruet avait pu compter sur la présence de ses proches : son frère Louis Ducruet, son père Daniel Ducruet, Charlotte Casiraghi...

Lors d'une interview accordée à Elle le 7 février dernier, l'ex-étudiante en mode avait répondu à ceux qui estimaient qu'elle a été pistonnée pour lancer sa marque de mode : "C'est énormément de travail et ce n'est pas ma famille qui le fera à ma place. Certes, l'exposition est plus facile et la presse s'intéresse plus facilement à mon projet, mais au fond, le client se fiche de savoir que la fille de Stéphanie de Monaco a créé sa veste. Ce qu'il veut, c'est s'offrir une pièce de qualité."