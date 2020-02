Pauline Ducruet pistonnée par sa mère ? Sa réponse à ceux qui la critiquent

Pauline Ducruet a toujours été passionnée par la mode. Après avoir suivi des études dans ce domaine à Paris puis à New York, la fille de 25 ans de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet s'est lancée dans un grand projet, celui de créer sa propre marque : Alter Designs. Une griffe qu'elle avait présentée en juin 2019 à la Fashion Week de Paris en présence de sa mère, son père, sa grand-mère paternelle Maguy, sa belle-mère Kelly-Marie Lancien, sa petite-soeur Linoué, son grand-frère Louis et sa cousine Charlotte Casiraghi. Stéphanie de Monaco s'était montrée particulièrement dans les backstage du défilé.

La première collection de sa marque étant à présent lancée, Pauline Ducruet arrive au bout d'un long chemin. Certes, sa maman l'accompagne dans cette grande aventure, mais elle ne l'a en aucun pistonnée, contrairement à ce que certains pensent. "Je conseillerai à ces personnes d'essayer de monter leur propre entreprise, ils verront rapidement que ce n'est pas facile, même lorsqu'on a un parent célèbre, se défend-elle dans une interview accordée à ELLE. C'est énormément de travail et ce n'est pas ma famille qui le fera à ma place. Certes, l'exposition est plus facile et la presse s'intéresse plus facilement à mon projet, mais au fond, le client se fiche de savoir que la fille de Stéphanie de Monaco a créé sa veste. Ce qu'il veut, c'est s'offrir une pièce de qualité."

Pauline Ducruet a imaginé sa marque avec des créations unisexes. "À mes yeux, le principe de mode masculine versus mode féminine est dépassé. J'ai toujours pioché autant de pièces dans les collections homme que dans les collections femme et je ne pense pas être la seule. Je trouve qu'il n'y a rien de plus chic qu'une femme dans un costume et je ne vois pas pourquoi nous serions obligés de coller une étiquette aux vêtements que l'on porte", explique-t-elle. Pour l'heure, ses créations ne sont disponibles que le e-shop d'Alter Designs.