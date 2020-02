Pauline Ducruet : Scintillante à la Fashion Week de New York, avec Heidi Klum

La Fashion Week de Paris à peine terminée, une autre commence à New York ! Pauline Ducruet en a célébré le coup d'envoi en assistant au gala de l'amfAR. La jolie Monégasque y a croisé une pléthore de top models, dont les icônes Heidi Klum et Iman.

Cette saison encore, l'amfAR a profité de la Fashion Week pour réunir ses soutiens ! La fondation américaine de recherche contre le sida les a conviés au Cipriani Wall Street, lieu d'un nouveau gala mémorable animé par une levée de fonds. Pauline Ducruet faisait partie des prestigieux invités de l'événement.

Toute de noir vêtue avec un costume Maison Rabih Kayrouz, look accessoirisé de colliers Jacob & Co., la fille de la princesse Stéphanie de Monaco était sortie pour briller ! Sur Instagram, elle a partagé quelques instants de sa soirée avec ses plus de 70 000 followers.

Pauline était accompagnée de son ami Nicolas Suissa.