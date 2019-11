Heidi Klum : Atroce alien pour Halloween, avec son mari et des stars morbides

Tim Burton nous aurait-il induits en erreur en nous expliquant que le roi d'Halloween s'appelait Jack ? En dehors des films d'animation, dans les faits réels, la déesse du costume morbide a un nom : Heidi Klum ! Tant et si bien qu'elle organise désormais des soirées très select, à l'occasion du 31 octobre, pour accueillir les célébrités les plus costumées de la planète Hollywood – toutefois, dans la ville de New York cette année. Muscles et organes apparents, le beau mannequin allemand s'est encore une fois imposé en véritable queen de l'horreur, transformée en alien repoussant.

On ne peut pas dire que tous les invités aient tentés d'être effrayants – ou tout du moins, comment l'être plus qu'Heidi Klum ce soir-là ? Parmi les princesses Mononoké, les Betty Boop, Marilyn Monroe, infirmières maléfiques, rockstars des années 80, bouchers et autres marins sexy, la belle Rachel Hilbert a enfilé une combinaison rouge pour ressembler trait pour trait à Britney Spears. Invités à la soirée : Mariah Carey et son compagnon Brian Tanaka, Jonathan Van Ness – de l'émission Queer Eye –, Drew Barrymore, Stella McCartney, Naomi Watts, Maluma, Nicky Hilton et Nicole Scherzinger. L'acteur Owen Wilson, la décontraction en étendard, était quant à lui habillé comme tous les jours. Ha... lloween.