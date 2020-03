Albert de Monaco face au coronavirus : "Je commence à voir le bout du tunnel"

Le temps d'une nouvelle interview accordée à TF1, ce dimanche 29 mars 2020, Albert de Monaco a donné de ses nouvelles, dix jours après avoir annoncé sa contamination au coronavirus. Seul devant le palais, le prince s'est voulu rassurant sur son état de santé. L'occasion pour lui de donner des nouvelles de son épouse Charlene et de leurs enfants, Jacques et Gabriella, 5 ans.

"Ça va de mieux en mieux, je commence à voir le bout du tunnel. Je tousse encore un petit peu, mais tous les autres voyants sont au vert, a d'abord affirmé le chef d'État de 62 ans. Donc je vois les jours prochains avec beaucoup de sérénité, et puis le sourire." Mais c'est encore coupé de sa famille que le prince Albert réside au palais princier, sans femme, ni enfants : "Je suis en contact permanent avec ma famille et mes proches, qui bien sûr me manquent beaucoup puisque je suis le seul ici, au palais, mes enfants et mon épouse sont dans notre domaine de Rocagel qui est à quelques kilomètres de Monaco. Les autres membres de la famille sont un petit peu éparpillés, mais tout le monde se porte bien et tout le monde a le moral, et je crois que c'est ça le plus important."

Anne-Claire Coudray a également interrogé le prince Albert sur l'annonce publique de son test positif au Covid-19, faite par communiqué officiel le 19 mars dernier : "Dans ce cas précis, il faut être le plus transparent possible. Non seulement pour sa famille et pour ses proches, mais pour toutes les personnes que vous avez pu rencontrer dans les jours précédents, a-t-il ajouté. C'était une démarche qui était pour moi tout à fait naturelle parce que j'ai toujours fonctionné comme cela."

Albert de Monaco n'est pas le seul chef d'État, ni même la seule figure royale, à avoir contracté le coronavirus. Le prince Charles, 71 ans, a lui aussi annoncé avoir été testé positif au Covid-19, de même que le Premier ministre britannique Boris Johnson. Du côté de la famille royale espagnole, la princesse Maria Teresa de Bourbon-Parme, cousine éloignée du roi Felipe VI, est quant à elle décédée jeudi dernier des suites du virus, à 86 ans.