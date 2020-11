Caroline de Monaco dévoile ses cheveux gris : la princesse s'illustre au palais

Avec sobriété, crise sanitaire oblige, la famille princière a célébré la Fête nationale de Monaco ce 19 novembre 2020. Tout en respectant les gestes barrières, le prince Albert, son épouse Charlene et plusieurs membres du clan Grimaldi se sont réunis pour une Fête du prince en petit comité. L'occasion de retrouver la princesse Caroline, qui se faisait plutôt discrète depuis plusieurs mois...

Jeudi matin, la Monégasque de 63 ans a fait une arrivée remarquée devant la cathédrale de Monaco, pour la messe donnée à l'occasion de cette Fête nationale. Contrairement à l'édition 2019, lorsqu'elle s'était illustrée en manteau turquoise et voilette, la princesse Caroline a misé cette année sur la simplicité et l'élégance d'un tailleur de tweed noir et blanc, probablement signé Chanel, sa maison de prédilection. La soeur du prince Albert et de la princesse Stéphanie a complété sa tenue d'un sac à main matelassé (certainement signé Chanel également), d'une longue paire de gants blancs et d'une paire de boucles d'oreilles.

Pour la première fois semble-t-il, Caroline de Monaco a laissé voir quelques mèches grises sous son bandeau tressé. Une démarche qui ne passe pas inaperçu, d'autant plus pour un membre de la famille princière, quand on sait à quel point afficher ses cheveux gris est, aujourd'hui encore, peu courant pour la gente féminine. Il existe bien des mannequins à la crinière salée, et quelques personnalités assumant fièrement leurs cheveux blancs (merci Sophie Fontanel), mais cet aspect de la beauté reste encore tabou et renoncer aux teintures est encore un pas trop difficile à franchir pour bon nombre de femmes aujourd'hui.

Qu'elle ait souhaité se libérer des diktats de la beauté, ou qu'elle ait simplement eu une panne de coiffeur en plein confinement, le look de la princesse Caroline pourrait bien en inspirer plus d'une.