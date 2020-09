Caroline de Monaco enfin de retour : soirée musicale avec Albert et Beatrice

La famille princière était de sortie le 19 septembre 2020. Le prince Albert a assisté à un concert en plein air de Cecilia Bartoli et des Musiciens du Prince-Monaco en compagnie de sa soeur, la princesse Caroline de Hanovre, qui se faisait particulièrement discrète ces derniers mois. Beatrice Borromeo, l'épouse de Pierre Casiraghi était elle aussi présente. Cette soirée musicale, organisée par la Société des bains de mer et l'Opéra de Monte-Carlo, était le tout premier événement culturel se déroulant sur la nouvelle place du Casino dont l'esplanade a été rénovée au printemps dernier.

Dans un magnifique décor nocturne, au milieu des façades illuminées, la mezzo-soprano italienne a interprété, sous la direction du chef d'orchestre Gianluca Capuano, les plus grands airs de Charpentier, Händel, Rossini ou bien encore Barberis devant 200 invités. Comme l'a précisé le palais princier sur Facebook, photos de la soirée à l'appui, l'orchestre des Musiciens du Prince-Monaco a été créé en 2016 à l'Opéra de Monte-Carlo, avec le soutien du prince Albert et de la princesse Caroline. Il s'agit des "meilleurs musiciens internationaux sur instruments anciens pour constituer un orchestre baroque renouant avec la tradition des musiques de cour des grandes dynasties princières, royales et impériales à travers l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles".