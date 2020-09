Ernst August de Hanovre : Le prince arrêté en Autriche pour maltraitance ?

Déjà, le 15 juillet dernier, toujours à Grünau im Almtal, il aurait appelé la police en affirmant être caché dans un fossé pour fuir un homme menaçant. Sur place, le ton serait monté entre les forces de l'ordre et le prince de Hanovre, au point que ce dernier tente d'agresser un policier avec un couteau. Arrêté une première fois, il aurait été envoyé dans un hôpital psychiatrique avant d'en sortir une semaine plus tard. Indigné et clamant son innocence, il aurait ensuite harcelé la police par téléphone, avant de se rendre devant le commissariat de Scharnstein (celui des policiers à qui il aurait eu affaire) pour se venger, armé... d'une batte de baseball.

Cela fait maintenant plusieurs années que Caroline de Monaco et son époux vivent séparément. La princesse réside en principauté avec leur fille Alexandra de Hanovre (21 ans), tandis que le prince de Hanovre passe une grande partie de l'année en Autriche.