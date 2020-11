Jacques et Gabriella adorables : nouveaux portraits avec Albert, Charlene "si fière"

Les deux petites têtes blondes font la fierté de leur maman ! Le 21 novembre 2020, la princesse Charlene de Monaco s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler trois nouveaux portraits de famille. Des clichés réalisés à l'occasion de la Fête du Prince, la Fête nationale monégasque, célébrée le 19 novembre dernier en principauté. Malgré des festivités en comité restreint, crise sanitaire oblige, le prince Jacques et sa soeur jumelle la princesse Gabriella (bientôt 6 ans), ont égayé la journée au côté de leur papa, le prince Albert II.

"Si fière", comme elle l'a écrit en légende, Charlene de Monaco a partagé un premier portrait formel : dans un salon doré du palais princier, son époux Albert prend la pose avec leur fils Jacques, le prince héritier. Habillés en costumes bleus presque identiques, le père sourit, tandis que le fils est assis en tailleur sur une élégante banquette. Les pieds sur le canapé petit bonhomme ! Le second cliché met en scène le prince Albert avec sa fille Gabriella, pris en coulisses de son allocution, enregistrée au palais et diffusée jeudi. Une photo plus décontractée sur laquelle père et fille semblent s'amuser entre deux prises. Enfin, la princesse Charlene a partagé un dernier portrait de son fils Jacques, élégant dans son costume de carabinier, la mèche blonde parfaitement disciplinée.

Pour la première fois, Jacques et Gabriella étaient aux côtés de leurs parents pour la cérémonie militaire organisée dans la cour d'honneur du palais. Tandis que leur père Albert s'est montré très ému, au moment de fêter ses 15 ans de règne, les jumeaux ont témoigné leur maîtrise du salut militaire. La princesse Caroline de Monaco, surprenante avec ses cheveux gris, mais non moins élégante dans son tailleur, était également présente.